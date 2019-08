Fiorentina – Napoli, le formazioni ufficiali. Linea verde per Montella: Venuti, Castrovilli e Vlahovic titolari

Esordio casalingo stagionale per la Fiorentina, tante le sorprese nella formazione riservate da Montella. Venuti, per l’occasione adattato a sinistra, prenderà il posto di Biraghi al centro di numerose voci di mercato. Avranno un’occasione dal primo minuto anche i giovanissimi Sottil, Vlahovic e Castrovilli, per quella che sarà una Fiorentina inedita. Nel Napoli, già ampiamente collaudato, l’unica sorpresa è la presenza di Mario Rui al posto dell’algerino Ghoulam.

FIORENTINA: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Vlahovic, Chiesa. Allenatore; Vincenzo Montella. A disposizione; Terracciano, Biraghi, Ranieri, Ribery, Simeone, Boateng, 1Cristoforo, Ceccherini, Montiel, Benassi, Zurkowski, Terzic.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. Allenatore; Carlo Ancelotti. A disposizione; Ospina, Karnezis, Malcuit, Verdi, Eljif, Luperto, Maksimovic, Chiriches, Hysaj, Ghoulam, Younes, Gaetano.