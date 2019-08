Non sarà German Pezzella il Capitano della Fiorentina che fra pochi minuti affronterà il Monza per il terzo turno di Coppa Italia. L’argentino è squalificato e la fascia la indosserà Milan Badelj. Non il vice-capitano dello scorso anno Chiesa dunque, ma il croato che fino al mancato rinnovo e al contestuale passaggio alla Lazio della scorsa estate la ereditò da Davide Astori.