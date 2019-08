Fiorentina-Monza, Galliani: “A Firenze per una grande partita, io ci sarò”

Lapidaria ma chiara dichiarazione quella che, dopo la vittoria sul Benevento in Coppa Italia [CLICCA], ha rilasciato l’Ad del Monza Adriano Galliani ai microfoni di monza-news.it:

Questo Monza è forte, l’abbiamo costruito per andare in serie A in 24 mesi. Ora andremo a Firenze per un’altra grande partita. Io ci sarò, spero che ci siano anche tanti tifosi biancorossi.