Fiorentina-Milan, le probabili formazioni. Ancora tanti dubbi

Fiorentina e Milan si affronteranno al Franchi domenica alle 18, orario che permette al Milan di riposare per tre ore in più dopo l’impegno di questa sera contro il Manchester United in Europa League. La Fiorentina sta vivendo una settimana più tranquilla dopo la bella vittoria di Benevento che ha ridato serenità all’ambiente gigliato. Il Milan prima di concentrarsi sul campionato deve incontrare questa sera alle 21 il Manchester United per il ritorno degli ottavi partendo da un risultato positivo (l’andata fin 1-1) che gli consente di partire in leggero vantaggio.

Dal punto di vista atletico Prandelli ha recuperato in pieno quasi tutti gli infortunati con l’eccezione di Igor che ne avrà ancora per diverse settimane e Kokorin che è ancora alle prese con problemi muscolari. Per il tecnico di Orzinuovi ci sarà l’imbarazzo delle scelte soprattutto a centrocampo con Castrovilli e Amrabat che si ricandidano per un posto da titolare anche se la prova di Eysseric a Benevento è stata buona e Bonaventura è un ex rossonero e giocare contro il Milan può essere per lui stimolante.

Sul fronte milanista visti i problemi in attacco Pioli potrebbe affrettare il rientro di Ibrahimovic che potrebbe già scendere in campo stasera per replicare poi al Franchi a 72 ore di distanza. Contro la Fiorentina non potrà giocare l’ex viola Rebic che è squalificato e non sono al meglio neanche Leao che però potrebbe finire per essere impiegato e Mandzukic. In difesa questa sera non sarà in campo neanche il capitano Romagnoli che risente di qualche problema fisico. Insomma Pioli tirerà le somme questa sera anche se per l’ex tecnico della Fiorentina le alternative in rosa non mancano in nessun reparto.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Caceres, Pulgar, Bonaventura, Venuti (Biraghi);Eysseric (Castrovilli), Ribery; Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers (Castillejo), Calhanoglu, Leao (Diaz); Ibrahimovic.