Fiorentina, le ultime di formazione: nuova occasione per Pulgar e Caceres

Poche ore al fischio di inizio di Juventus-Fiorentina. Cesare Prandelli effettuerà qualche cambiamento rispetto alle ultime partite. Fra i titolari dovrebbero tornare sia Caceres che Pulgar, entrambi rimasti in disparte nelle ultime uscite. Bonaventura dovrebbe iniziare la gara dalla panchina così come Callejon, ancora una volta pronto a subentrare. Dietro confermati Pezzella e Milenkovic, mentre a sinistra ci sarà di nuovo Biraghi dopo aver riposato contro il Verona. Sulla destra il ballottaggio fra Lirola e Venuti resterà fino all’ultimo. In attacco, infine, avanti tutta con Ribery e Vlahovic.

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Ribery, Vlahovic.

LA SIMPATICA INIZIATIVA DEI POSTINI FIORENTINI: NIENTE CONSEGNE NELLE VIE “JUVENTINE”