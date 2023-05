Fiorentina-Inter non ha suscitato l'interesse delle grandi finali di Coppa Italia, come degli anni scorsi. Infatti il dato sugli spettatori non è stato esaltante. E addirittura non è stata la partita più vista di questa edizione. Infatti mercoledì gli spettatori sono stati 7 milioni. Ma in Inter-Juventus, semifinale di ritorno sono stati 7.5 milioni. Insomma non un gran successo per Canale5.