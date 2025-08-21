Al minuto 44' la Fiorentina è rimasta in 10, espulso Moise Kean. Tutto nasce da una trattenuta di Sarapiy che, per fermare l'attaccante viola l'ha trattenuto vistosamente finendo per tirare con i capelli dell'ex Juventus.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Rosso per Moise Kean: punita la reazione dell’attaccante viola
news viola
Rosso per Moise Kean: punita la reazione dell’attaccante viola
Spiegato il rosso a Moise Kean
Moise Kean ha reagito con rabbia colpendo con il gomito la faccia del difensore del Polissya. L'arbitro, dopo qualche secondo di esitazione, ha punito l'attaccante viola con un cartellino rosso. Adesso bisognerà capire, essendo rosso diretto, quante partite salterà il giocatore di Stefano Pioli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA