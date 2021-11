Fiorentina, il valore della rosa cresce: +41 mln. Ecco chi sale e chi scende

Il valore complessivo della rosa della Fiorentina è passato dai circa 212 milioni di euro dell'anno scorso agli attuali 253

Mercato, ma non solo. Gennaio - sottolinea La Nazione - sarà anche il mese delle riflessioni su quanto le squadre dispongono già ora in organico. Il quotidiano propone un comparazione basata sui nuovi indicatori di mercato di Transfermarkt, portale che analizza anche e variazioni di valore dei cartellini dei giocatori. Una stima che viene ritoccata ogni sei mesi che tiene conto di tre fattori: l'impiego, il rendimento e la forza contrattuale di un club in rapporto alla scadenza dell'accordo con il tesserato. Alla luce dell'ultima finestra estiva, il valore complessivo della rosa della Fiorentina è passato dai circa 212 milioni di euro dell'anno scorso agli attuali 253: questo sia per l'arrivo a Firenze di elementi di indiscusso valore, che per la variazione di alcuni giocatori già presenti in rosa.