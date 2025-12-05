Fiorentina, i convocati: conferme su Gosens e Fazzini. Il tedesco aggregato

Sono appena stati resi noti i convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Oltre a Sabiri, Robin Gosens e Jacopo Fazzini non sono stati convocati, come già annunciato in conferenza stampa dal tecnico Paolo Vanoli. Out anche Pongracic che deve scontare la squalifica. L'esterno tedesco, come fa sapere la Fiorentina, sarà comunque aggregato alla squadra. La lista: