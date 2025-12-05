Viola News
Fiorentina, i convocati: conferme su Gosens e Fazzini. Il tedesco aggregato

I convocati per la partita contro il Sassuolo
Redazione VN

Sono appena stati resi noti i convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Oltre a Sabiri, Robin Gosens e Jacopo Fazzini non sono stati convocati, come già annunciato in conferenza stampa dal tecnico Paolo Vanoli. Out anche Pongracic che deve scontare la squalifica. L'esterno tedesco, come fa sapere la Fiorentina, sarà comunque aggregato alla squadra. La lista:

1) COMUZZO Pietro

2) DE GEA QUINTANA David (P)

3) DZEKO Edin

4) FAGIOLI Nicolò

5) FORTINI Niccolò

6) GUDMUNDSSON Albert

7) KEAN Moise Bioty

8) KOŠPO Eman

9) KOUAME Christian

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) SOHM Simon Salomon Junior

22) VITI Mattia

