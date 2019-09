Stasera la Fiorentina affronterà il Genoa a Marassi sotto gli occhi del Presidente Commisso, che intanto è sul terreno di gioco insieme ai giocatori viola per il sopralluogo che precede le fasi di riscaldamento: Rocco vuole la prima vittoria in campionato e sta vicino ai suoi ragazzi.

Intanto applausi e cori per Commisso e figlio, che salutano i sostenitori viola, per ora non sotto il curvino.