Fiorentina Femminile, ci sono 8 viola tra le pre-convocate per l’Europeo

Ben 8 viola tra le convocate per il raduno pre Europeo

Inizia il conto alla rovescia verso gli Europei femminili di questa estate con il pre raduno della Nazionale Italiana ad Appiano Gentile. Sono ben otto le calciatrici viola convocate per questa prima fase di preparazione ovvero Daniela Sabatino, Katja Schroffenegger, Valentina Giacinti, Federica Cafferata, Alice Tortelli, Michela Catena, Marta Mascarello e Margherita Monnecchi. In questo primo round di ritrovo la Nazionale Italiana si radunerà dal 30 Maggio al 3 Giugno, data in cui verranno diramate le nuove convocazioni per la seconda settimana.