Fiorentina-Empoli, probabili formazioni: è l’ora di Cabral. Dubbio sulle fasce

C'è aria di derby a Firenze. Domenica nel lunch match si affronteranno Fiorentina ed Empoli in una gara fondamentale, soprattutto per i Viola. La Fiorentina è attesa da due mesi difficilissimi e, se vuole continuare a credere all'Europa, non potrà permettersi di perdere punti in gare come questa. Oltre tutto, i gigliati vorranno certamente 'vendicarsi' della beffa subita nella gara d'andata e il ritorno alla capienza del 100% del Franchi darà una mano alla squadra gigliata. Dall'altra parte ci sarà un Empoli che ha fatto un girone d'andata da applausi ma che, contestualmente, non vince una gara di campionato da dicembre. Occhio però a dare gli azzurri per morti. L'Empoli sta pagando anche una certa dose di sfortuna in questa fase e, si sa, la gara con la Fiorentina è particolarmente sentita in Piazza della Vittoria e dintorni.