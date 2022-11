Fiorentina, ecco la quarta maglia disegnata dai tifosi: le immagini

Si chiude oggi, con la presentazione del quarto kit della Fiorentina, il contest “F4nskit: disegna la 4 maglia”, prima gara di idee lanciata lo scorso aprile per disegnare la quarta maglia ufficiale e completare la collezione Kappa della stagione 22/23. Tra le 6 finaliste la più votata dal pubblico viola è stata la maglia di un designer fiorentino, Fabrizio Bartoli, colore Dark Grey con inserti viola romboidali, pieni e in dissolvenza, linee geometriche dal sapore anni ’90 ma ispirate alle forme del nuovo logo del Club, una maglia assolutamente grintosa che ha conquistato il maggior gradimento dei tifosi ed è stata riprodotta da Kappa Sport in un kit del tutto fedele alla proposta originale.