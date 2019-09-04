Fiorentina, Sky o Dazn? Ecco dove poter vedere le partite in tv

Sab. 14/09/19 h. 15:00 – FIORENTINA-Juventus SKY
Dom. 22/09/19 h. 18:00 – Atalanta-FIORENTINA SKY
Mer. 25/09/19 h. 21:00 – FIORENTINA-Sampdoria DAZN
Dom. 29/09/19 h. 20:45 – Milan-FIORENTINA SKY
Dom. 06/10/19 h. 12:30 – FIORENTINA-Udinese DAZN
Lun. 21/10/19 h. 20:45 – Brescia-FIORENTINA SKY
Dom. 27/10/19 h. 20:45 – FIORENTINA-Lazio SKY
Mer. 30/10/19 h. 21:00 – Sassuolo-FIORENTINA SKY
Dom. 03/11/19 h. 18:00 – FIORENTINA-Parma SKY
Dom. 10/11/19 h. 12:30 – Cagliari-FIORENTINA DAZN
Dom. 24/11/19 h. 15:00 – Verona-FIORENTINA DAZN
Sab. 30/11/19 h. 20:45 – FIORENTINA-Lecce DAZN
Serie A (15) Dom. 08/12/19 h. 15:00 – Torino-FIORENTINA
Serie A (16) Dom. 15/12/19 h. 20:45 – FIORENTINA-Inter
Calendario Fiorentina – Dopo la pausa arriva la Juve. Definita la data della Coppa Italia
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