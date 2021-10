Fiorentina e Sottil vogliono rinnovare: settimana prossima l’incontro decisivo?

Il giovane esterno viola ha il contratto in scadenza nel 2024

Secondo tuttomercatoweb.com la storia tra la Fiorentina e Riccardo Sottil continuerà per molti anni. Le parti, infatti, sono a lavoro per prolungare il contratto del giovane esterno d'attacco, contratto che era stato stipulato nell'autunno del 2019 fino al giugno 2024. Ci sono già stati tra le parti alcuni incontri interlocutori e settimana prossima, invece, potrebbe esserci quello decisivo per la fumata bianca. La Fiorentina ricordiamo ha controriscattato Sottil dal Cagliari la scorsa estate e crede molto nel torinese classe 1999.