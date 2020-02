Fiorentina e Lazio lo seguono. Liverani: “Futuro? A fine stagione parlerò col Lecce”

Il futuro di Fabio Liverani potrebbe essere lontano dal Lecce. Lo ha fatto capire lo stesso allenatore nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport: “L’accordo è fino al 2022 ma a fine stagione faremo il punto con il club per valutare la soluzione migliore per tutti. Il Lecce per me è la priorità ma decideremo tutto al termine di questo campionato”. Il tecnico dei salentini si è messo in mostra nelle ultime stagioni grazie a un gioco spumeggiante. A Liverani sono state accostate Fiorentina e Lazio, sue ex squadre da calciatore con una situazione in panchina ancora da definire. E l’allenatore giallorosso non sembra affatto dispiaciuto per questo abbinamento.