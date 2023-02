“Fiorentina: è la nostra storia”: a marzo quattro incontri col Museo Fiorentina

L'iniziativa per conoscere e restituire la storia viola ai fiorentini

Nella cornice dell'Associazione Rondinella del Torrino, la Commissione Storica del Museo Fiorentina organizza una serie di quattro eventi per ripercorrere la gloriosa storia viola: 7, 14, 21 e 28 marzo, dalle origini al fallimento, passando per i due scudetti e l'era dei Pontello. La partecipazione del pubblico e gli interventi con contributi storici saranno essenziali per restituire i momenti più significativi del viaggio della Fiorentina nell'arco di quasi un secolo. Ecco la locandina con tutte le informazioni utili.