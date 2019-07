Gianluca di Marzio, tramite il suo sito, ha scritto di una trattativa ormai conclusa tra Fiorentina e Napoli per un giovane centrocampista:

Nuovo rinforzo per le giovanili della Fiorentina, che ha chiuso con il Napoli per l’arrivo del promettente Alessandro Lovisa. Il centrocampista classe ‘01 firmerà in settimana un contratto triennale.