Fiorentina di ritorno dagli USA, tre giorni di riposo. Pezzella in gruppo da lunedì

Durante A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno si è fatto il punto su date e logistica dell’estate viola. La Fiorentina di Montella è rientrata nelle scorse ore da New York e godrà di tre giorni di riposo prima di tornare in campo e continuare la preparazione alla stagione con il mini-ritiro di Montecatini (dal 29 luglio al 4 agosto). Domani tornerà in città anche German Pezzella, che domenica si allenerà da solo e a partire da lunedì sarà in campo con il gruppo dopo le vacanze post Copa America.