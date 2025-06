Fiorentina, come cambia il monte ingaggi dopo i mancati rinnovi

Nella tabella sottostante abbiamo riportato gli ingaggi percepiti dai giocatori viola nel corso della stagione 2024/25. Evidenziando in rosso i giocatori che sicuramente non faranno parte della rosa per il prossimo campionato e in giallo quelli su cui al momento pende un possibile trasferimento. Ovviamente dobbiamo considerare gli acquisti e i rientri dai prestiti che non sono presenti in tabella. Emerge al momento una riduzione sicura di 8 milioni netti (circa 15 lordi) anche se i rinnovi di De Gea e Comuzzo diminuiscono il miglioramento dei conti. Ci sono poi in ballo le questioni di Kean che se dovesse restare a Firenze avrebbe sicuramente un deciso aumento e altri 8,7 milioni netti (16 lordi) derivanti da calciatori in bilico evidenziati in giallo.