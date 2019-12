Arriva un’ottima notizia dal centro sportivo “Davide Astori”: Federico Chiesa è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni nel corso della seduta di oggi. Il giocatore è quindi recuperato per la trasferta di domenica a Torino, resta da capire se sarà in grado di giocare da titolare oppure no. Vincenzo Montella (che ha “anticipato” la conferenza stampa) può tirare un sospiro di sollievo, dovendo già fare a meno di Ribery. MAZZARRI E’ IN EMERGENZA ATTACCO