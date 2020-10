“Fiorentina, buone intuizioni, ma il mercato rimane un limite. La bolla NBA è un’idea”

Lorenzo De Santis, agente FIFA, ha parlato a Lady Radio:

“Siamo davanti a una corsa a ostacoli, non solo per il calcio ma per tutta la società. Se verranno confermate queste misure che sono trapelate, si va incontro anche al calcio. C’è la speranza che questa ondata possa fare meno danni, ma dove non fosse così prima di fermare il calcio prenderei spunto dall’NBA e chiederei un sacrificio ai calciatori che sono dei privilegiati: si potrebbe pensare di rinchiudere le squadre in un ritiro e limitare le visite esterne solo ai parenti previo tampone.

Il mercato della Fiorentina? Rimane il limite di una squadra che ha avuto buone intuizioni, come Martinez Quarta che mi piace molto. Se avesse ridotto il numero di attaccanti per prendere un centravanti vero i pronostici sarebbero stati più generosi”.

