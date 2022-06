Fiorentina avvisata, forte concorrenza dalla Germania per Delle Monache

Sul giovane esterno del Pescara , Marco Delle Monache , finito nel mirino della Fiorentina nelle ultime settimane , arrivano interessi dall'estero. Già nelle scorse settimane si era parlato dei gradimenti di un club tedesco per il classe 2005, adesso però l’interesse dalla Germania si fa sempre più forte per l’ala sinistra 17enne, che ha attirato le attenzioni del Borussia Dortmund .

Il club giallonero è di assoluta rilevanza internazionale, specialmente per la cura dei giovani talenti del panorama europeo. Tra questi il Dortmund ha messo gli occhi sulla Serie C, in particolare su Delle Monache. La concorrenza dunque aumenta sensibilmente per la Fiorentina. Fonte lacasadic.com