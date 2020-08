Fiorentina, avanti tutta per Torreira e Piatek. Nome nuovo per la fascia sinistra

Tuttomercatoweb fa il punto sulla situazione calciomercato in casa Fiorentina. I due obiettivi per rinforzare centrocampo ed attacco sembrano essere Torreira (LA SCHEDA) e Piatek (LA SCHEDA). Si registrano dei contatti, i prossimi giorni potrebbero risultare importanti per entrambi i nomi. Per la difesa invece resiste l’idea Reca dell’Atalanta, ma il nome nuovo è quello di Antonio Barreca (LA SCHEDA): le quotazioni del terzino sono salite in modo deciso.

