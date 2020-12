Fiorentina, atteso l’esito del nuovo giro di tamponi. Oggi viola in campo con Pin

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il punto sulla giornata odierna, quella della positività di Cesare Prandelli. Intorno alle 17 di ieri tutto il gruppo squadra si è recato al centro sportivo per svolgere un ciclo di tamponi extra. Questa mattina sono arrivati gli esiti dei test che hanno evidenziato la positività del tecnico viola. Poco prima dell’allenamento di questa mattina, la squadra è stata nuovamente sottoposta ad un giro di tamponi ed i risultati sono attesi in serata o nella mattinata di domani. L’allenamento di oggi è stato regolarmente sostenuto, a condurlo è stato ovviamente Gabriele Pin, storico vice di Prandelli. I viola torneranno in campo domani alle 10:30 per preparare al meglio la delicata sfida di lunedì sera contro il Genoa.

Prandelli, il Covid arriva nel momento peggiore: il suo lavoro rallenta. E sullo sfondo c’è il Genoa