Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni. Gasp senza attacco. C’è Piatek

Al Franchi di Firenze va in scena la replica di Atalanta-Fiorentina che si sono sfidate in Coppa Italia la settimana scorsa. Le due squadre arrivano al match con umori sostanzialmente opposti. I Viola, dopo aver metabolizzato l'addio di Vlahovic, hanno messo in saccoccia la qualificazione alle semifinali di Coppa e l'importante vittoria del Picco. L'Atalanta vive un momento di appannamento, almeno per quel che riguarda il campionato dove manca una vittoria dal 9 gennaio. La vittoria in Europa League al Gewiss Stadium, però, ha fatto ritrovare fiducia agli orobici che vorranno 'vendicarsi' per lo smacco della sconfitta subita nel finale in Coppa Italia. Insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti per una gara da non perdere.