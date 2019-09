Fiorentina-Arsenal, più e meno: De Vanna e Bonetti ci provano, Breitner regala un gol

Partita difficile per la Fiorentina di Mister Cincotta, che perde 0-4 contro l’Arsenal:

PIU’

DE VANNA: La giocatrice arrivata in viola quest’anno ha qualità e classe, e non teme di metterle in mostra. Prova a destreggiarsi tra le linee della squadra inglese, creando qualche buona occasioni con palloni in profondità.

BONETTI: Serata da capitana per la giocatrice con il 10 sulle spalle, che prova a trascinare la Fiorentina. L’occasione più nitida delle viola passa dai suoi piedi, con un bellissimo tiro che regala al Franchi l’impressione del gol.

MENO

BREITNER: Partita anonima del centrocampista, che si macchia del grossolano errore che ha portato al terzo gol delle inglesi. Il retropassaggio che concede alle ospiti il terzo gol sancisce la fine della gara, con le viola che si ritrovano in balia dell’Arseal.

CORDIA: La polivalente giocatrice sembra una delle più pimpanti nei primi 15 minuti, pero poi spengersi alla lunga. Dopo pochi minuti infatti sparisce dal campo, per non rientrare più in partita, facendo mancare il suo appoggio al centrocampo, dove le ospiti fanno sostanzialmente quello che vogliono.