La Fiorentina è ancora in attesa della pubblicazione del nuovo protocollo. Se arriverà prima delle 17.00, la squadra potrà svolgere il primo allenamento di gruppo. In caso contrario, i giocatori si alleneranno a piccoli gruppo. Nel frattempo la convocazione al campo è per tutti e le decisione verrà presa poco prima del fischio di inizio della seduta.