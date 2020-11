Allenamento viola: Borja verso il recupero, Igor in rampa di lancio

Pomeriggio di allenamento per la Fiorentina. Radio Bruno ha fornito alcuni dettagli odierni. Giornata intensa per i viola: dopo pranzo allenamento per un paio d’ore, con molti urli del tecnico a testimoniare la voglia di fare bene. La dirigenza è molto vicina alla squadra, sia Barone che Pradè hanno assistito all’intera seduta. Borja Valero dovrebbe essere convocato per il Parma, sta recuperando dal suo problema. Per Pezzella non sembrano esserci buone sensazioni e sembra difficile che possa esserci: dovrebbe quindi essere Igor a prendere il posto in difesa.