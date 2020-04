Fiorentina, al campo solo il 18 maggio. Nessuno si allenerà nei parchi della città

I giocatori della Fiorentina riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo soltanto il 18 maggio. Come abbiamo scritto due giorni fa (LEGGI QUI) e riportato oggi da Repubblica, nessuno dei viola andrà ad allenarsi nei parchi della città. Il centro sportivo è chiuso per disposizioni del governo e quindi i giocatori rimarranno ad allenarsi nelle proprie case, chi lo ha nel giardino privato. In attesa di tornare al campo e poi di riprendere il campionato, ma questo è un altro tema.