Fiorentina da Mutu: a dicembre un triangolare con Rapid e una big tedesca

Il prossimo 10 dicembre la Fiorentina sfiderà in amichevole (anche) il proprio passato. Il Rapid Bucarest guidato dal tecnico ed ex attaccante viola Adrian Mutu ha ufficializzato su Twitter un triangolare. In programma tra poco meno di venti giorni nella capitale rumena vedrà protagoniste pure la Fiorentina e il Borussia Dortmund. Due test internazionali niente male per la formazione di Vincenzo Italiano, che proprio in quei giorni si starà preparando per la ripresa della stagione, prevista per il 4 gennaio con il campionato.