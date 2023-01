FIFA 23, due Viola tra i candidati per i TOTY: i nomi

Uscita la lista dei candidati per il Team Of The Year (TOTY) di Fifa 23. Tra i tanti nomi, presenti anche due giocatori della Fiorentina: Amrabat e Biraghi. Il giocatore marocchino per il suo finale di stagione dello scorso campionato, il grande inizio di quest'anno e lo splendido Mondiale, il capitano viola, invece, per aver disputato una stagione 2021/22 di grande livello. Di seguito tutta la lista: