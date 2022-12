Festeggiamenti in tempi record per Gonzalez e Quarta: già oggi in campo al CS

Dopo i festeggiamenti in Qatar di ieri per la vittoria del Mondiale della loro Argentina, Nico Gonzalez e Martinez Quarta hanno già fatto ritorno nella giornata odierna a Firenze per non perdersi l'allenamento pomeridiano. Infatti, come è possibile notare nella live su Instagram della Fiorentina i due giocatori era presenti al Centro Sportivo Davide Astori per allenarsi insieme al resto della squadra in vista della ripresa della Serie A del 4 gennaio contro il Monza. Il centrale regolarmente in gruppo con i compagni, mentre l'esterno ancora a parte per recuperare dall'infortunio rimediato proprio prima del Mondiale con la sua Nazionale.