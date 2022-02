Feltri: “Fiorentina e Atalanta, sacrifici necessari. Ai viola serve un Percassi”

Il parallelo tra Fiorentina e Atalanta secondo Vittorio Feltri, che anticipa la sfida di giovedì di Coppa Italia

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il giornalista e simpatizzante viola Vittorio Feltri , che ha commentato i temi caldi di casa Fiorentina: "I fiorentini soffrono di un complesso di isolamento che non hanno, perché Firenze è una delle capitali d'Italia. Il fiorentino deve essere orgoglioso del passato anche calcistico, anche se adesso brucia la partenza di Vlahovic ma le società vanno amministrate secondo criteri economici e finanziari. La Fiorentina andrà avanti e già quest'anno le cose stanno migliorando, serve un assetto societario più professionale, ma non siete messi così male come si respira.

Da bergamasco l'ex direttore di Libero fa un paragone con la squadra della sua città: "Serve avere una struttura societaria che scovi giocatori da dieci lire come fa Percassi, che è una persona molto intelligente e competente. L'Atalanta ha venduto quasi tutti i suoi campioni, da ultimo Gosens, ma certe cifre giustificano i sacrifici perché le società mica devono indebitarsi.... Vlahovic? Bisogna rendersi conto che una società non di primissima linea debba fare dei sacrifici e nonostante questo la classifica della Fiorentina a fine campionato sarà egregia e può fare da trampolino di lancio per il prossimo. Il calcio vive anche della luna dei giocatori, una volta ti vanno tutte bene e per due partite tutto storto".