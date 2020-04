Felipe Melo: “Io volevo andare all’Inter, ma la Fiorentina mi mandò alla Juve. Tornerò a Firenze”

Felipe Melo ha partecipato ad una diretta de La Gazzetta dello Sport, parlando anche del periodo vissuto con addosso la maglia della Fiorentina:

“Mister Prandelli è stato importante per la mia crescita e alla Fiorentina è stata tanta roba come esperienza, ma non ho vinto niente. Se avessi vinto qualcosa con l’Inter, la Juve o la Fiorentina allora avrei fatto cose importanti. Ma il fatto che mi hanno richiesto sempre squadre importanti significa che ho fatto buone stagioni anche in Italia. Sulla Fiorentina? Innanzitutto “Forza viola”! La prima squadra mia italiana rimarrà sempre nel mio cuore. Quando sono andato via non volevo andare alla Juve ma nell’Inter di Mourinho. La Juve pagò la clausola più un altro giocatore, l’Inter si fermò a 23 milioni. Io ero comunque contento di andare in bianconero, ma fu la Fiorentina a dirmi di andare lì. Appena passa tutto questo voglio tornare perché l’Italia mi manca. E tornerò anche a Firenze, ora sanno tutti cosa è successo.

Quando sono tornato da avversario allo stadio mi hanno urlato di tutto contro mia madre. Ma è uno dei club ai quali mi sono più legato perché i tifosi viola sono importanti e caldi, aiutano la squadra, tutta una città va allo stadio. Commisso? Non commento, ma in Toscana devo andare anche per il vino”.

