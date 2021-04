Fantini: “Vlahovic ha avuto ragione contro tutti, ma conta che ci salvi”

Dai gol per la promozione a quelli per la salvezza: Fantini affronta i temi relativi alla Fiorentina e a Vlahovic in chiave viola

"Quella contro la Juventus è la partita, che però arriva in un momento delicato per entrambi. Sarà una sfida molto combattuta, ne sono sicuro. La Fiorentina? E' stata costruita per altri obiettivi, si trova in una situazione impensabile e adesso deve cercare di risolvere questo problema. Ai tempi ero contentissimo del ritorno di Prandelli ed ero convinto che fosse la soluzione giusta. Invece Iachini mi sembra sia stato ben accettato dalla squadra: a Verona ho visto una Fiorentina partecipe. Avevo detto che per Vlahovic l'ideale poteva essere un giocatore al fianco del quale crescere, ma ha fatto tutto da solo. E molto merito va dato a Prandelli. Per il momento, Vlahovic ha ragione contro tutto e tutti. Obiettivi? Non mi importa quanti gol farà, conta che siano pesanti per la salvezza e che permettano alla Fiorentina di programmare con anticipo e serenità".