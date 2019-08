Falsini su Montella: “Non sarà 4-2-3-1 ma in campo i giocatori si muoveranno tanto”

L’ex calciatore Gianluca Falsini ha parlato a TMW Radio di Fiorentina e non solo: “Conoscendo Montella non sarà mai un 4-2-3-1, ma i giocatori in campo si muoveranno tanto. Ci sono calciatori che aggrediscono gli spazi vuoti e sarà interessante vederli. Ne potranno arrivare comunque altri”. E INTANTO PULGAR E’ VICINISSIMO