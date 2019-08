F. Oddo su Sottil: “Ha velocità di esecuzione e carattere, non teme la giocata”

Francesco Oddo, ex allenatore anche di Salernitana e Pescara, ha parlato del viola Riccardo Sottil a TMW:

E’ un giocatore molto interessante, ha dimostrato le sue qualità al Pescara solo nel finale di stagione perché prima non era molto considerato. Dispiace perché non è la prima volta che si fa fatica a dare fiducia ad un giovane. Adesso non so se resterà alla Fiorentina ma dopo questo precampionato così buono i viola dovranno pensarci. Di lui mi hanno colpito la velocità d’esecuzione e il carattere. Ha temperamento, non ha paura di osare e questo nel calcio è molto importante.