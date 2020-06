F. Graziani su Iachini: “E’ un po’ come Mazzone, viene chiamato per risolvere problemi”

Il grande ex viola Ciccio Graziani a Radio Bruno:

Iachini? Oggi non si può promuovere ma nemmeno bocciare. Andranno valutate le prossime partite per capire cosa fare con lui. E’ un po’ un piccolo Mazzone come allenatore perchè viene chiamato per risolvere le situazioni. Ribery? Se sta bene lo farei giocare subito titolare. Uno come lui ci serve, se gioca con Vlahovic e Chiesa in attacco siamo a posto. Mi è dispiaciuto leggere che Malesani si sente tagliato fuori dal calcio, mi ha fatto tenerezza.