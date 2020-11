F. Galli: “Date tempo a Prandelli, la Fiorentina ha materiale umano sul quale lavorare”

Filippo Galli, ex Milan, ha parlato anche di Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Per la Fiorentina quella di domenica prossima in casa del Milan sarà una partita complicata, ma credo che Prandelli quando ha deciso di prendere questo incarico ha fatto le sue valutazioni. C’è il materiale umano, la squadra su cui lavorare. Dobbiamo dargli tempo per trovare le giuste sincronie”.