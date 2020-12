“Eysseric titolare vuol dire bruciare tre campagne acquisti. Vlahovic ha il diritto di sbagliare”

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno del complicato momento di casa Fiorentina:

Si ha l’impressione che anche se arrivassero dei grandi giocatori riuscirebbero a perdersi nella mediocrità e nella paura che sta attanagliando la Fiorentina. Io continuo a pensare che Vlahovic non sia la causa dei problemi gigliati, non mi sembra la soluzione giusta sparare su un ragazzo di 20 anni che ha il diritto di sbagliare. Insieme al Torino la squadra di Prandelli è la squadra più in difficolta del campionato. Ieri l’Atalanta non ha fatto la partita della vita ma ha vinto lo stesso. Eysseric che parte titolare vuol dire bruciare tre campagne acquisti, anche Prandelli è in grande difficoltà, all’interno della rosa ci sono dei grandi problemi. Non so quanto possa essere utile, credo siano più utili vicinanza ed affetto per una squadra che non è il Barcellona ma non è neanche il Pordenone. Squadre come Udinese e Benevento non sono più forti della Fiorentina, c’è qualcosa da dentro che la sta logorando. Iachini? È stato giudicato da una città intera ma anche lui ha fatto i suoi errori, nonostante ciò la sua era molto simile ad essere una squadra. Da parte di Ribery non vedo più ferocia, non si arrabbia neanche quando esce dal campo.