Schwarz: “Difficile pensare al calcio ora. La Fiorentina? Poca continuità”

L’ex centrocampista Stefan Schwarz, alla Fiorentina dal 1995 al 1998, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com, in cui ha detto:

In questo momento che tutti stiamo vivendo è davvero difficile parlare di calcio. Dobbiamo restare in casa e cautelare in questo modo le persone più deboli, come ad esempio gli anziani. Quando tutto questo sarà passato, riscopriremo quel che è davvero importante in questa vita che a volte può essere crudele. La Fiorentina? Troppi alti e bassi, mi auguro che in futuro possa avere più continuità. Commisso mi piace, dice sempre quello che pensa, con la sua voglia ed il suo cuore farà il bene della squadra viola.