Ex viola, Cinquini sulla ripartenza: “E se qualcuno contrae il virus? I tifosi allo stadio nel 2021”

Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva:

Sono in casa, sperando che tutto finisca al più presto ma ci vorrà tempo. Ripartenza a fine maggio? Ho delle perplessità, ci sono problematiche abbastanza grosse. Se uno dei giocatori o addetti ai lavori contrae il virus che succede? Tutti hanno voglia e desiderio di tornare in campo, ma attenzione, siamo difronte ad un virus sconosciuto e non abbiamo un vaccino. Siamo a 24.000 morti in Italia, anche il calcio subirà un ridimensionamento. Persone sugli spalti? Per il 2021 saremmo già ottimisti. Soluzioni per il Campionato? Bisognerebbe pensare a qualche scorciatoia, tipo playoff e playout in una partita secca. Gravina? Non sarà mai il becchino del calcio perché questo è un evento fuori dalla norma e nessuno poteva ipotizzarlo. Bisogna essere molto prudenti perché senza la salute non c’è il calcio.