As Gubbio 1910 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Federico Guidi e contestualmente, l’allenatore in seconda Andrea Cupi, il preparatore atletico Domenico Melino ed il collaboratore tecnico Federico Santi. A mister Guidi e tutto il suo staff va il doveroso ringraziamento per l’impegno e la passione messa al servizio della causa.