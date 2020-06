Ex Soprintendente: “Franchi da modificare con progetti sostenibili. I tifosi insorsero già negli anni ’80”

La ex soprintendente al Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale, la storica dell’arte Cristina Acidini ieri è intervenuta a Lady Radio nel corso del dibattito sul Franchi:

Ero in Sovrintendenza negli anni ’80, quando fu applicato il primo provvedimento di tutela del Franchi. I tifosi della Fiorentina insorsero perché pensavano che non si sarebbe più potuto toccare lo stadio. In realtà, come tutti ricordano, per i mondiali ’90 lo stadio fu modificato nel rispetto di quel primo provvedimento di tutela. Credo che si possa procedere su quella strada, modificarlo con progetti sostenibili. Demolizione parziale? Non solamente i singoli pezzi, la torre o la scala, ma l’intera struttura ha un valore che è stato riconosciuto. Alterazioni importanti finiscono per snaturarlo e togliergli quel carattere che gli è stato riconosciuto.