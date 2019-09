Ex obiettivi, Mancini loda Tonali: “Migliorato molto, giocherà in nazionale”

Nel corso dell’intervista concessa a Rai Sport, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini si è soffermato sugli eventuali inserimenti nella squadra una volta ottenuta la qualificazione per gli Europei: “Noi intanto dobbiamo cercare di vincere il più possibile per il ranking. Eravamo molto indietro, ora stiamo recuperando e credo che l’Italia debba assestarsi tra le prime cinque in Europa. Poi proveremo i ragazzi che possano essere utili anche per il dopo Europeo. Anche Tonali, che è qua con noi, lo faremo giocare perchè vogliamo vederlo. E’ migliorato molto dalla prima chiamata che ha avuto e ce ne sono diversi“.