Ex Juve sulla Fiorentina: “Attenzione al 4° posto. I Viola hanno qualità”

Ivano Bonetti, ex centrocampista della Juventus, ha messo in guardia i bianconeri per la lotta al quarto posto inserendo nella lotta anche la Fiorentina

Redazione VN

L'ex centrocampista della Juventus, Ivano Bonetti, ha parlato ai microfoni di TMW News della lotta al quarto posto in Serie A:

"Per la zona Champions si sta creando un bel groviglio di squadre. La Juve deve crederci, c'è margine per guadagnare questa posizione. Il problema è che ha tanti infortuni. Da dietro la Fiorentina può arrivare. Ha gioco, entusiasmo e un allenatore coraggioso. Può essere un outsider molto interessante".