Ex arbitro Bonfrisco: “Non è sufficiente toccare il pallone per non fare fallo, il rigore ci sta’

L’ex arbitro Angelo Bonfrisco è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, per commentare gli episodi di Fiorentina-Milan di ieri sera:

Gol di Ibrahimovic? Quando si effettua un tocco di braccio da cui scaturisce una rete, questa viene annullata in modo oggettivo. L’IFAB chiede che nessun gol sia inficiato da un tocco di mano. Ma l’anno scorso sarebbe stato involontario.

Espulsione di Dalbert? Ci sta tutta, l’arbitro ha cambiato correttamente la sua decisione, collaborazione ottimale fra arbitro e VAR.

Rigore per la Fiorentina? A velocità normale l’arbitro ha dato rigore non so con quanta percezione della spinta. Il rigore ci sta, ma non è sufficiente toccare il pallone per non fare fallo. Il VAR probabilmente non è intervenuto perché non può valutare una spinta o perché non ha ritenuto quello del direttore di gara un chiaro ed evidente errore.