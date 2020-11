Evacuo: “La Fiorentina parte avanti, ma occhio al Benevento: può stare in A a lungo”

L’ex attaccante del Benevento Felice Evacuo, che ha un passato anche nella Florentia Viola nella stagione 2002/03, è stato intervistato da Radio Bruno alla vigilia della gara tra viola e campani: “Della Florentia Viola ho degli ottimi ricordi, era il periodo della ricostruzione. La piazza di Firenze? L’attaccamento alla squadra da parte dei fiorentini è viscerale, è un popolo che sempre sostiene la sua squadra. Mi ricordo in particolare di quando giocavamo nei campi di provincia come San Giovanni Valdarno e sembrava sempre di stare in casa per l’invasione dei tifosi viola. Il Benevento? È una squadra che può stare in Serie A per tanti anni, sono sicuro che si giocheranno la salvezza fino alla fine. La partita di domani? La Fiorentina parte sicuramente avanti ma il Benevento darà fastidio sfruttando anche il momento non felicissimo per i viola. Se Prandelli è l’uomo giusto? Sì, parliamo di uno dei migliori allenatori italiani degli ultimi anni, se si considera anche il legame con la città e il tifo sono sicuro che potrà far bene”.