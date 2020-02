“Errori in Juve-Fiorentina, ma non drammatici. La cosa peggiore l’ha detta Nicchi”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Maurizio Biscardi ha parlato della diatriba tra Juventus e Fiorentina:

Questa storia ci lascia l’ennesima polemica che si poteva evitare. In Juventus-Fiorentina ci sono stati degli errori ma non così drammatici da aver stravolto il senso delle cose. La cosa peggiore l’ha detta Nicchi, che aveva il dovere di difendere la classe arbitrale ma rimanendo terzo. Non era il caso di usare certe parole.